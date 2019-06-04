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"Готовы к переговорам с Россией": Зеленский встретился с генсеком НАТО. Все подробности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом глава государства сказал во вторник, 4 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский сообщил, что Украина готова к выполнению Минских соглашений, подчеркнув необходимость резких перемен внутри страны.

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"Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Это возможно только обеспечив нашу национальную безопасность. Мы готовы вести переговоры с РФ, мы готовы внедрить Минские договоренности, но мы сначала должны иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — заявил президент.

Он добавил, что Украина будет и дальше двигаться к сближению с ЕС и НАТО и озвучил ближайшие реформы, которые планируют реализовать в его команде.

По его словам, одной из первых задач для него является настоящая реализация положений закона Украины о национальной безопасности. "Я имею в виду реформу СБУ, реформу разведывательных органов, реформу оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", — пояснил Зеленский

Зеленский и Столтенберг

Зеленский и Столтенберг

president.gov.ua

Президент также поблагодарил НАТО за поддержку Украины, назвав вступление в Альянс приоритетом внешней политики.

Зеленский сообщил, что 5 июня во встрече контактной группы в Минске, куда он накануне вернул второго президента Украины Леонида Кучму, примет участие новый начальник Генштаба Руслан Хомчак. По его словам, будут озвучены предложения по прекращению огня и обмену пленными.

В свою очередь Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Владимире Зеленском. Он отметил, что несмотря на смену власти в Украине отношение НАТО к государству не изменится.

"Сейчас наш фокус — на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ", — добавил он.

В ходе брифинга в Брюсселе Зеленский также выступил на английском языке.

Зеленский и Столтенберг

Зеленский и Столтенберг

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Администрации президента Украины заявили о возможных телефонных переговорах Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом было сообщено после встречи украинского лидера с главами МИД Германии и Франции, где обсуждались переговоры по Донбассу в "нормандском формате".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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ttt ta
ttt ta
Если готовы, то почему вы еще не в Москве?
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4
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Путин--Ежик в тупике; Крим отдать, мост нести и вообще разоружиться, нинче милитаризация ни к чему. Нечего разбойничать
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0
4
Антошин Денис
Антошин Денис
ОНИКІЙ Панас, Два раза ездил по этому мосту. Красивый! Послезавтра снова поеду
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3
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lazar galka
lazar galka
не правильно расставленные приоритеты ведут в дальнейшую жопу
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