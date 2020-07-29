Зеленский заявил о главной роли России в перемирии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня на Донбассе – это главное условие окончания войны. Украина делает для этого все необходимое, впрочем конечный результат будет зависеть от России.

Такую позицию глава государства высказал во время пресс-брифинга после посещения больницы "Охматдет". Президент подчеркнул, что, по его убеждению, Украине удалось добиться перемирия с террористами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается прекращения огня. Это главный пункт в Минском процессе, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Потому что без прекращения огня ничего не будет. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. И проконтролировать все очень сложно", – сказал Зеленский.

Также он заверил, что украинские воины в случае серьезных атак оккупантов вопреки договоренностям будут давать им мощный отпор.

"Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это видим, мы это выполняем 100%. Что касается той стороны, все зависит от Российской Федерации, смогут ли они все контролировать, смогут ли соблюдать договоренности. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, – и все", – подытожил президент.

Напомним, ранее в ОПУ отметили, что обстрелы позиций ВСУ со стороны террористов на Донбассе после объявления перемирия обусловлены "автономностью" незаконных вооруженных формирований и неумением боевиков контролировать эмоции.

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