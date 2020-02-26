Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на войну на Донбассе, вопрос деоккупации Крыма не отошел на задний план, ведь он – часть государства.

Об этом глава страны заявил на форуме Age of Crimea ("Время Крыма") в Киеве, посвященном шестой годовщине российской аннексии полуострова, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Крым – это Украина. Наше общество может спорить по многим вопросам, но в вопросе Крыма оно едино. То, что мы заняты окончанием войны на Донбассе, не означает, что вопрос Крыма снят с повестки дня", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Президент также подчеркнул, что когда Россия шесть лет назад захватила украинский полуостров, то все поняли, что какие-либо меморандумы ничего не стоят, а система национальной безопасности в мире несовершенна.

Говоря о нынешних реалиях оккупированного Крыма, Зеленский пообещал обеспечить вещание на эту территорию и заверил, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит работать и не останется без государственной поддержки.

Подытоживая, глава государства выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден, и озвучил свою мечту, связанную с полуостровом. "Джамала даст концерт в Крыму, а Усик проведет бой в Судаке", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где рассказал о необходимости местных выборов в Украине, включая оккупированные Крым и Донбасс.

В Крыму отреагировали, заявив, что Украина может организовать такое голосование "только для своих граждан в случае открытия консульства".

В России всполошились из-за заявления Зеленского о намерении провести выборы в Крыму, назвав такое предложение невыполнимым.

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