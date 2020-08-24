Зеленский заявил, что верит в окончание войны на Донбассе до конца 2020 года

Президент Владимир Зеленский верит, что война на Донбассе закончится до конца 2020 года.

Такое заявление он сделал в интервью Euronews, утверждая, что у его предшественников не было столь сильного желания закончить боевые действия, как у него.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления на этот вопрос – никто такого не делал ", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение война на Донбассе главной задачей на следующий год, к 30-й годовщине Дня Независимости. Также он высказался о необходимости экономического и геополитического роста.