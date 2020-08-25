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Зеленский заявил, что верит в окончание войны на Донбассе до конца 2020 года

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
2,0 т.
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский верит, что война на Донбассе закончится до конца 2020 года.

Такое заявление он сделал в интервью Euronews, утверждая, что у его предшественников не было столь сильного желания закончить боевые действия, как у него.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления на этот вопрос – никто такого не делал ", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение война на Донбассе главной задачей на следующий год, к 30-й годовщине Дня Независимости. Также он высказался о необходимости экономического и геополитического роста.

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УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеВладимир Зеленский
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