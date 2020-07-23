Зеленский заявил, что Швейцария спасает Донбасс от гуманитарной катастрофы. Фото

Марина Лисничук Политика 14:03, 23.07.2020 Обновлено: 15:04, 23.07.2020

На Донбасс прибыли 17 грузовиков с гуманитарной помощью из Швейцарии, которая направлена для очистки воды в Донецкой области и больницы в Славянске.

По словам президента Владимира Зеленского, в общем эта страна выделит Украине 1,4 млн франков для обеспечения жителей Донетчины питьевой водой. Об этом он сказал во время визита в регион 23 июля вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой, передает пресс-служба ОПУ.

"От имени всей Украины благодарен Швейцарии за помощь. Благодаря ей в Донецкой области удается избежать гуманитарной катастрофы", – поблагодарил Зеленский.

Помощь Донетчине от Швейцарии
(President.gov.ua)

Он отметил, что в пятнадцати грузовиках – необходимые химикаты и реагенты. Кроме этого, один из них доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска, а еще один – аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе.

Помощь Донетчине от Швейцарии
(president.gov.ua)

"Мы приветствуем новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие три года. От ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков", – цитирует президента пресс-служба ОПУ.

Помощь Донетчине от Швейцарии
(president.gov.ua)
Помощь Донетчине от Швейцарии
(president.gov.ua)
Швейцария выделит 1,4 млн франков для помощи Донетчине
(president.gov.ua)

Как писал OBOZREVATEL, президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину 20 июля с трехдневным визитом по приглашению главы государства Владимира Зеленского.

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