Зеленский заявил, что планирует съехать с государственной дачи в Конча-Заспе

Кирилл Лютый Политика 01:28, 27.08.2020 Обновлено: 01:30, 27.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский планирует съезжать с государственной дачи в Конча-Заспе.

Об этом он сообщил Telegram-каналу PavlovskyNews в среду, 26 августа. Журналист встретил президента вечером возле подъезда его родителей в Кривом Роге.

"Да [планирую съезжать]. Когда я себе возьму дом в аренду или куплю, тогда съеду", – ответил Зеленский.

Отметим, ранее в Офисе президента сообщили, что на функционирование государственной дачи в Конча-Заспе в текущем году потратят почти 3 миллиона 430 тысяч гривен. Также в ОП рассказали, что дом, в котором ранее жил украинский лидер, не подходил по соображениям безопасности.

(Источник видео: Telegram-канал PavlovskyNews)

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