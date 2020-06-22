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Зеленский заявил, что не позволит создавать Украине скандальный имидж

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Политика
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Владимир Зеленский дал интервью The Globe and Mail

Владимир Зеленский дал интервью The Globe and Mail (источник: ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит создавать стране скандальный имидж попытками втянуть её во внутреннюю политику других стран.

В интервью The Globe and Mail, опубликованном на сайте Офиса президента, Зеленский рассказал, как только он стал президентом, то сразу заявил, что Украина никогда не будет впутываться в внутреннюю политику любой страны.

"Я не знаю, как это было до меня. Действительно, существовали проблемы в отношениях между Украиной и США. Но сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, происходит внедрение санкций, является поддержка двух партий и лично Президента Дональда Трампа. Это очень важно, и я не хочу разрушить эти отношения", – заявил он.

Также он отметил, что ранее в США относились к Украине как к "скандальной" стране. По словам Зеленского, он намерен исправить это.

"Я знаю, что они относились к нам, как к "скандальной" стране, мне это не нравится, потому что у нас другая страна. Я не дам создавать Украине имидж скандальной страны и не дам возможности втянуть нашу страну в избирательный и любой другой политический процесс в США", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что любые попытки пошатнуть двухпартийную поддержку со стороны Соединенных штатов Америки играют в пользу Кремля.

УкраинаВыборы в СШАВладимир Зеленский
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