Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с главой РФ Владимиром Путиным.

В интервью информационному телеканалу Euronews Зеленский сказал, что в необходимые моменты имел возможность диалога с президентом России, передает ОП на официальном сайте.

Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца, как сказано в сообщении Офиса президента, демонстрирует результативность этого диалога.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность – говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить – не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не станем звонить, когда это нужно, – мирного результата не будет", – сказал глава государства.

Президент на интервью Euronews. ОП

Зеленский добавил, что договоренности, достигнутые лидерами стран "нормандского формата" на встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Он отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, достигнуты новые договоренности об участках разведения и 20 участках разминирования.

"Вторая встреча в "Нормандском формате" говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну", – заявил Зеленский. Он выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую – так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос – никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах – все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что скорее меня никто это не закончит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны "нормандского" переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

"Если он (переговорный формат, – ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", – рассказал президент.

Владимир Зеленский. ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча советников глав государств в "нормандском формате" относительно урегулирования ситуации на Донбассе, которая была назначена на 28 августа в Париже, отменена.