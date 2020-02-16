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16 февраля • обновлено в 23:30
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"Иногда жалею!" Зеленский рассказал о президентстве и тоске за сценой

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что иногда жалеет, что оставил работу на телевидении.

Об этом он сказал на сессии "Townhall on Ukraine" в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене (Германия). Трансляцию события опубликовал Офис президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Украинскому лидеру задали вопрос, жалеет ли он, что ушел с телевидения, ведь до президентства у него была успешная актерская и комедийная карьера.

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"Думаю, много людей услышат мой ответ. Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь", – сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Зеленский подчеркнул, что когда видит результат своей работы, в частности, обмен удерживаемыми, это значит, что он и его команда "прожили день правильно".

"И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну – честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, – если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель", – добавил Зеленский.

Смотрите видео с 22:19:

Как писал OBOZREVATEL, на Townhall on Ukraine с модератором и президентом Украины произошел конфуз.

Ранее в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Мюнхенская конференция
Персона
Владимир Зеленский
Место
Германия Мюнхен
Теги
Офис президента видео политика
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