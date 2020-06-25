Зеленский заявил, что "идет в разведку": о чем речь
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Комитета по вопросам разведки. На нем глава государства похвалил профессионализм украинских специалистов этого профиля и заявил, что готов присоединиться к ним.
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – процитировали слова главы государства на сайте президента Украины.
Также украинский лидер обозначил Комитету приоритетные задачи, направления работы и пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.
Кроме того, президент отметил важную роль новосозданного Комитета для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины.
Напомним, что указанный Комитет был создан указом главы государства № 230/2020 17 июня 2020.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале июня Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, заменив им Валерия Евдокимова.
Во время представления нового руководителя президент поручил СВР добыть данные, которые помогут на переговорах в Минске и во время встречи в "нормандском формате".