Зеленский заявил, что "идет в разведку": о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Комитета по вопросам разведки. На нем глава государства похвалил профессионализм украинских специалистов этого профиля и заявил, что готов присоединиться к ним.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – процитировали слова главы государства на сайте президента Украины.

Также украинский лидер обозначил Комитету приоритетные задачи, направления работы и пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

Кроме того, президент отметил важную роль новосозданного Комитета для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины.

Напомним, что указанный Комитет был создан указом главы государства № 230/2020 17 июня 2020.

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