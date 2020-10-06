Зеленский заявил, что готов присоединиться к санкциям против РФ из-за Навального

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

На пресс-конференции 6 октября после завершения саммита Украина-ЕС глава государства пояснил, что такой шаг рассматривается после того, но необходимо изучить детали дела, передает "Интерфакс-Украина".

"Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".

Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.

Напомним, что российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.