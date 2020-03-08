Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что его предвыборная кампания была "круче", чем у президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian. По словам Зеленского, предвыборная кампания американского лидера лично для него была примером.

"Я просто видел его политическую кампанию. Это был пример и послание... Методы же у всех разные, потому что разная ментальность, разные страны и разные люди. Мне было легко, потому что я открыт. Я не пытался играть другого человека. Мне хорошо оставаться собой и говорить то, что я думаю. Но он действительно для меня пример того, что можно неформатно побеждать форматы. Вот и все. И мы действительно смотрели то, что делала команда Трампа", – отметил президент Украины.

Зеленский и Трамп

Комментируя свое заявление о том, что он многому научился у Трампа, Зеленский подчеркнул продуманность своей предвыборной компании и заявил, что "мы круче".

"Я не знаю его команду. Но я считаю, что мы круче. Потому что мы нашли новые, совершенно новые направления в избирательном ключе. С нами никто не мог справиться. Наш план был ежедневный. Не было так: завтра мы делаем это, послезавтра – это. Мы так не работали. Наш план был совсем другой: каждый день мы бьем в другую сторону. Где нас не ждут", – подытожил Зеленский.

В чем еще признался Зеленский The Guardian читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью изданию Зеленский рассказал, что разочарован отсутствием личного приглашения в Белый дом со стороны президента США Дональда Трампа.

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