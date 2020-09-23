Зеленский заверил страны G7 и ЕС, что защитит независимость НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурсные отборы на должности глав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны проходить прозрачно и под общественным контролем.

Во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Николаеве 23 сентября, он заверил, что готов защищать независимость антикоррупционных органов, сообщается на сайте главы государства.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть эффективность работы этих органов", – сказал Зеленский.

Зеленский встретился с послами стран G7 и ЕС. Офис президента Украины

Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективе ключевых реформ, а также рассказал о подготовке к проведению местных выборов.

Зеленский заверил, что проевропейский курс Украины остается неизменным. "Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", – сказал глава государства.

Президент отметил, что власти стремятся заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы и привлечения инвестиций.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направленные на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет – системное улучшение инвестиционного климата", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства заявил, что выступает за сохранение независимости Национального банка и уделяет внимание реформированию банковского сектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты ранее говорили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.