Зеленский заверил страны G7 и ЕС, что защитит независимость НАБУ и САП
Угроза для безвиза появилась из-за проблем с процедурой отбора главы Антикоррупционной прокуратуры
Зеленский заявил, что конкурсные отборы должны быть прозрачными
Президент также отметил, что Украина сохраняет проевропейский курс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкурсные отборы на должности глав Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны проходить прозрачно и под общественным контролем.
Во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Николаеве 23 сентября, он заверил, что готов защищать независимость антикоррупционных органов, сообщается на сайте главы государства.
"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время буду требовать обеспечения права украинских граждан видеть эффективность работы этих органов", – сказал Зеленский.
Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективе ключевых реформ, а также рассказал о подготовке к проведению местных выборов.
Зеленский заверил, что проевропейский курс Украины остается неизменным. "Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", – сказал глава государства.
Президент отметил, что власти стремятся заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы и привлечения инвестиций.
"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направленные на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет – системное улучшение инвестиционного климата", – подчеркнул Зеленский.
Также глава государства заявил, что выступает за сохранение независимости Национального банка и уделяет внимание реформированию банковского сектора.
Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты ранее говорили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.