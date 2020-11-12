Заболевший COVID-19 Зеленский записал видео из "Феофании" и рассказал о самочувствии

Дарья Дурова Политика 19:39, 12.11.2020 Обновлено: 20:09, 12.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, записал видео из больницы "Феофания" в Киева, где он получает лечение.

Ролик показали в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 12 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский в больнице
Скриншот видео

Глава государства сказал, что вирус не обошел и него, но, по словам президента, он чувствует себя "достаточно хорошо".

"Думаю, большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что уже третий день на самоизоляции, "но не изолировался" от работы. Президент рассказал, что все эти дни участвует в важных совещаниях в онлайн режиме.

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