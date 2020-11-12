Заболевший COVID-19 Зеленский записал видео из "Феофании" и рассказал о самочувствии
Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, записал видео из больницы "Феофания" в Киева, где он получает лечение.
Ролик показали в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 12 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Глава государства сказал, что вирус не обошел и него, но, по словам президента, он чувствует себя "достаточно хорошо".
"Думаю, большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова", – сказал Зеленский.
Он уточнил, что уже третий день на самоизоляции, "но не изолировался" от работы. Президент рассказал, что все эти дни участвует в важных совещаниях в онлайн режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак заболели коронавирусом (COVID-19).
Жена Зеленского рассказала о состоянии главы государства.
О болезни президента также рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины из-за его заболевания COVID-19.
Зеленского и Ермака разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они могут вести работу.
По данным нашего источника, минимальная стоимость пребывания в палате "Феофании" для больных коронавирусной инфекцией составляет минимум 7800 гривен в сутки.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президента госпитализировали, чтобы не обустраивать специальное помещение в его резиденции.