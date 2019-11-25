"Вова, где шапка?" Зеленский вышел "в народ" и отчитался по селфи-камере за неделю: о чем говорил

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, которое пообещал сделать еженедельным. Президент прокомментировал главные события, произошедшие в стране за последнее время, и пообещал отвечать на вопросы, которые будут задавать в сети.

Соответствующее видео из цикла интервью "Откровенно с президентом" опубликовала в понедельник, 25 ноября, пресс-служба главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский решил стать ближе к народу, поэтому сменил новую Tesla, за рулем которой записывал предыдущие видео, на пешую прогулку по Киеву. Президент прошелся улицами столицы, здороваясь с киевлянами и придерживаясь правил дорожного движения, однако от охраны отказываться не стал.

Зеленский записал новое обращение Скриншот из видео

При этом глава государства перешел с официального тона на более повседневный, используя сленговые слова. Само интервью он записал на селфи-камеру. "Надеюсь, что формат залетит", – отметил Зеленский.

Украинцы в комментариях обратили внимание на то, что президент вышел в мороз на улицу без головного убора. "Блин, в Киеве мороз 8 градусов, Вова, где шапка?" – написали под видео.

OBOZREVATEL предлагает ключевые тезисы видеоотчета президента.

О Крыме и Донбассе

Зеленский выразил уверенность в том, что оккупированные территории вернутся под контроль Украины.

"Мы открыли два КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" (на админгранице с Крымом). Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернём Крым и все наши территории", – заявил он.

О встрече с Путиным в "нормандском формате"

Президент заверил, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".

"Честно говоря, уже готовы, но нужно ещё немного поработать. Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", – поделился он.

О погибшем командире бригады ВСУ Евгение Коростелеве

"Каждый день такие трагические новости измучивают каждого, измучивают Украину. Поэтому нужно заканчивать эту войну, чтобы Украина перестала терять своих лучших людей", – отметил глава государства.

О продаже земли иностранцам

Президент пообещал провести референдум и сделать так, как решит народ.

"Как и обещали перед вторым чтением, мы внесем изменения касательно продажи земли иностранцам. О том, что она будет возможна только после решения референдума. Референдум – это еще одно наше обещание. Мы же говорили, что самые важные решения будем обсуждать с обществом", – заверил он, пообещав также уменьшить лимит.

Об исключениях из "Слуги народа"

Глава государства заявил, что гордится тем, что партия исключила уже трех нардепов.

"У нас продолжается очищение, потому что мы действительно партия народная – "Слуга народа". Набрали людей с народа, обычных, и всегда говорили, если найдем что-то уголовное, будем исключать", – пояснил он.

Об украденном с украинских кораблей имуществе

Зеленский пообещал обратиться к России с просьбой вернуть оборудование и вещи с кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые спустя год после инцидента в Керченском проливе вернулись пустыми.

"Не все там в порядке. Некоторого оборудования там нет, но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет... Мы обратимся к России, и она нам это вернет", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел второй выпуск интервью "Откровенно с президентом". Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов. Глава государства вновь пообещал посадки, а также поделился мыслями о том, как завершить войну на Донбассе.

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