Зеленский закончит войну на Донбассе до конца каденции, – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Владимир Зеленский сможет завершить войну на Донбассе до конца каденции.

Об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 18 сентября. По словам Ермака, переговоры с Россией по Донбассу проходят тяжело, но некоторого прогресса команде Зеленского добиться все же удалось.

"Украинцы привыкли, что все, что обещает президент Зеленский – он делает. У меня нет сомнений, что президент Зеленский закончит эту войну до конца каденции", – заявил Ермак.

Ермак отметил, что "у нас [на Донбассе] седьмая неделя режима тишины", однако "мы видим много провокаций с той стороны".

Он сообщил, что до конца сентября на территорию ОРДЛО должны допустить представителей Красного Креста, что "даст возможность работать далее по обменам [пленных]".

Как писал OBOZREVATEL, в августе Зеленский заявил, что верит в завершение войны на Донбассе уже до конца 2020 года.

"Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления на этот вопрос – никто такого не делал ", – говорил Зеленский.