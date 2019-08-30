Зеленский захотел подчинить себе Нацгвардию: опубликован документ

Президент Украины Владимир Зеленский захотел передать главе государства назначение и увольнение командующего Национальной гвардией Украины и вывести ее из подчинения Министерства внутренних дел.

Соответствующий законопроект №1007, который был внесен им как неотложный, опубликовали на сайте парламента.

В частности, Зеленский предложил внести изменения в закон о Нацгвардии, убрав формулировку, что она "входит в систему Министерства внутренних дел". Соответствующие изменения должны быть внесены и в закон о национальной безопасности Украины, которым в настоящее время деятельность Нацгвардии направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

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Документ также предусматривает, что президент будет сам назначать и увольнять командующего Национальной гвардией, тогда как ранее он назначался на должность президентом по представлению министра внутренних дел Украины и увольнялся с должности президентом.

Глава государства также будет направлять деятельность Нацгвардии через командующего, который осуществляет непосредственное руководство силовой структурой.

Кроме того, согласие президента понадобится при создании, реорганизации и ликвидации оперативно-территориальных объединений, соединений и военных частей.

Зеленский внес законопроект о Нацгвардии

Руководители структурных подразделений главного военного органа управления Нацгвардией, органов военного управления оперативно-территориальных объединений будут назначаться на должности по согласованию с президентом и увольняться командующим Нацгвардией, а не главой МВД. Сам же командующий будет назначать и увольнять руководителей военных частей (подразделений) Нацгвардии.

Отметим, с министра внутренних дел в случае принятия закона полностью снимут обязанность осуществлять военно-политическое и административное руководство Нацгвардией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия назначения руководителей НАБУ и ГБР.

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