Зеленский захотел перенять опыт выхода из карантина в Польше: что обсудил с Дудой

Тимур Григоренко Политика 15:45, 30.04.2020 Обновлено: 16:19, 30.04.2020

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой, где обсудили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Также лидеры стран уделили внимание механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем, передает пресс-служба ОПУ.

Зеленский говорил с Дудою
ОПУ

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил за медицинское оборудование, которое Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда же высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировке медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Анджей Дуда
ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Польше ослабят карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и откроют гостиницы и торговые центры.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Операция "Баум" 2.0: журналистка раскрыла подробности аферы окружения Зеленского

Хочете вдарити по добровольцях? Обламаєтесь!

Россия – агрессор: парламент принял важное постановление и призвал к продлению санкций

Снайперы Путина ударили по ВСУ на Донбассе: есть убитые и раненые

Россию не позвали в Берлин на 75-летие окончания войны: дошло до скандала