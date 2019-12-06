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7 декабря • обновлено в 00:28
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"Я готов": Зеленский заговорил об изменении Конституции

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов изменить Конституцию только в ее части о децентрализации.

С такой позицией он выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом, президент заверил, что продолжение закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решаться в зависимости от итогов встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

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Зеленский заговорил об изменении Конституции

Зеленский заговорил об изменении Конституции

Скриншот из видео

Зеленский заявил, что "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Верховной Рады.

Зеленский также напомнил, что так называемый закон о "особом статусе" отдельных районов Донбасса есть и действует до 31 декабря. "Продолжать этот закон и голосовать в Верховной Раде это можно только после возвращения из "нормандии". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Децентрализация в Украине
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Донбасс
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