"Я готов": Зеленский заговорил об изменении Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов изменить Конституцию только в ее части о децентрализации.

С такой позицией он выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом, президент заверил, что продолжение закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решаться в зависимости от итогов встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

Зеленский заговорил об изменении Конституции Скриншот из видео

Зеленский заявил, что "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Верховной Рады.

Зеленский также напомнил, что так называемый закон о "особом статусе" отдельных районов Донбасса есть и действует до 31 декабря. "Продолжать этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "нормандии". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В эфире Зеленский заявил, что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины.

Президент подтвердил личную встречу с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита.

Зеленский рассказал о главных ожиданиях от "нормандии".

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