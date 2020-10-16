Зеленский заговорил о следующих опросах украинцев и предложил темы

Мирослав Семенюк Политика 10:53, 16.10.2020 Обновлено: 16:02, 16.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут регулярными.

Как сказал он в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале, 25 октября украинцы могут показать, что механизм опросов имеет право на существование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение", – заявил Зеленский.

Он предложил украинцам находить это видео на официальных страницах в соцсетях и писать в комментариях, о чем еще они хотели бы высказаться как граждане.

"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое", – перечислил президент.

Вопросы Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Генерал ВСУ Кривонос: Путин боится потока гробов в РФ, поэтому вынужден считаться с украинской армией

Азербайджанские военные отбили более 40 населенных пунктов в Карабахе, – Алиев

В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы

В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян