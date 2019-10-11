Зеленский заговорил о миротворцах на Донбассе: в "Слуге народа" раскрыли детали

Украина намерена обратиться в ООН, чтобы разместить миротворцев вдоль границы с Россией и в зоне проведения ООС.

Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук от фракции "Слуга народа" в эфире "Громадському радіо".

"Мне известно о том, что президент и та команда, которая сегодня в переговорном процессе, в том числе в "нормандском формате", рассматривают одну из опций – обращение в ООН, к соответствующим платформам и институтам с просьбой/вопросам/предложением о размещении общего миротворческого контингента на участке границы между Украиной и РФ", – сообщила она.

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Депутат отметила, что миротворцы должны стоять на границе и контролировать процесс. При этом размещение миротворческого контингента обойдется в миллионы долларов.

"Те страны, которые согласятся дать, мы будем им только благодарны. Потому что это очень дорогостоящий проект и стоит миллионы, если не сотни миллионов долларов. И это, поверьте, не один год происходят переговоры. Но мы делаем свой вклад мировой, мы знаем да, в партнерстве ради мира. Те наши миротворческие миссии, которые по всему миру, осуществляют программы, поддерживают, что нам нужно пойти на встречу и помочь в данном случае, потому что я не верю, что мы сможем восстановить контроль над границей между Украиной и Россией самостоятельно ", – считает Верещук.

Также она добавила, что особый статус Донбасс не будет закреплен в Конституции Украины.

"Особый статус в Конституции закреплен не будет, поэтому для меня это – "красная линия". Мы спрашивали, нам ответили – такого не будет. Я также считаю, что никаких внесений в Конституцию в данном случае не может быть сделано ", – подытожила нардеп.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

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