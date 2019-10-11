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11 октября • обновлено в 20:43
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Зеленский заговорил о миротворцах на Донбассе: в "Слуге народа" раскрыли детали

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Украина намерена обратиться в ООН, чтобы разместить миротворцев вдоль границы с Россией и в зоне проведения ООС.

Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук от фракции "Слуга народа" в эфире "Громадському радіо".

"Мне известно о том, что президент и та команда, которая сегодня в переговорном процессе, в том числе в "нормандском формате", рассматривают одну из опций – обращение в ООН, к соответствующим платформам и институтам с просьбой/вопросам/предложением о размещении общего миротворческого контингента на участке границы между Украиной и РФ", – сообщила она.

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Депутат отметила, что миротворцы должны стоять на границе и контролировать процесс. При этом размещение миротворческого контингента обойдется в миллионы долларов.

"Те страны, которые согласятся дать, мы будем им только благодарны. Потому что это очень дорогостоящий проект и стоит миллионы, если не сотни миллионов долларов. И это, поверьте, не один год происходят переговоры. Но мы делаем свой вклад мировой, мы знаем да, в партнерстве ради мира. Те наши миротворческие миссии, которые по всему миру, осуществляют программы, поддерживают, что нам нужно пойти на встречу и помочь в данном случае, потому что я не верю, что мы сможем восстановить контроль над границей между Украиной и Россией самостоятельно ", – считает Верещук.

Также она добавила, что особый статус Донбасс не будет закреплен в Конституции Украины.

"Особый статус в Конституции закреплен не будет, поэтому для меня это – "красная линия". Мы спрашивали, нам ответили – такого не будет. Я также считаю, что никаких внесений в Конституцию в данном случае не может быть сделано ", – подытожила нардеп.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Ирина Верещук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
батальон Миротворец Партия Слуга народа
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Надежда Вера
Надежда Вера
Что с этой дамой? Она переобулась, а то все верещала тезисы мертвечуков.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Осталось спросить разрешение у Ополчения...
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Пигин Макс, история циклична - зря все это ленин затеял...
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
Понтелеймон Кулиш, Махновщина процветает в Киеве. Кто что хочет, тот то и делает...
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1
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hunt andres
hunt andres
Трудности перевода? Них не понятно.
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