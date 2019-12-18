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18 декабря • обновлено в 14:36
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"Где взять деньги?" Зеленский загадочно ответил на вопрос о росте пенсий

7.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский невнятно ответил на вопрос о возможности повышения пенсий. Инцидент произошел во время его общения с местными жителями в селе Красная Слободка на Киевщине.

Видео разговора главы государства с пенсионером-аграрием появилось на официальном Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, мужчина пожаловался Зеленскому на то, что, имея 40 лет стажа, он получает всего лишь 2,5 тыс. грн пенсии. В этой связи житель Красной Слободки поинтересовался у президента, когда эта сумма увеличится.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время", – растерянно ответил Зеленский.

При этом один из представителей его делегации улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать "работать и подрабатывать".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Зеленский обещал завершить "эпоху бедности" до конца своей каденции (2024 год). Президент заявил, что у его команды есть "интересная стратегия повышения пенсий по возрасту", уточнив, что "готовы сильно повысить, чтобы люди почувствовали".

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Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Пенсия в Украине Повышение зарплат и пенсий
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dub Oleg
Dub Oleg
Финансирование офиса президента и рады и чиновников срежте и тогда появляться деньги...а то они уже Европе а работяги и пенсионеры в .опе
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Шевчук Дмитрий
Шевчук Дмитрий
Зеленский никогда не поднимит социальную помощь инвалидам и пенсионерам по возрасту я не чувствую это все вранье у президента.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
"Дайте хоч час"..(!!!!))Звучить так,не мов би життя наших пенсіонерів складає понад сто років.
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