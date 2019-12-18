"Где взять деньги?" Зеленский загадочно ответил на вопрос о росте пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский невнятно ответил на вопрос о возможности повышения пенсий. Инцидент произошел во время его общения с местными жителями в селе Красная Слободка на Киевщине.

Видео разговора главы государства с пенсионером-аграрием появилось на официальном Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, мужчина пожаловался Зеленскому на то, что, имея 40 лет стажа, он получает всего лишь 2,5 тыс. грн пенсии. В этой связи житель Красной Слободки поинтересовался у президента, когда эта сумма увеличится.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, ну, дайте хоть время", – растерянно ответил Зеленский.

При этом один из представителей его делегации улыбнулся и посоветовал пенсионеру пока продолжать "работать и подрабатывать".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Зеленский обещал завершить "эпоху бедности" до конца своей каденции (2024 год). Президент заявил, что у его команды есть "интересная стратегия повышения пенсий по возрасту", уточнив, что "готовы сильно повысить, чтобы люди почувствовали".

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