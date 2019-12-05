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5 декабря • обновлено в 14:53
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Зеленский задумал отгородиться от Донбасса стеной: что известно

2.1т
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Украина может отгородиться стеной от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате2.

Об этом во время выступления в Chatham House в Лондоне (Британия) заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Reuters.

"Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б. Если мы не увидим сегодня готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше", – сказал Ермак.

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С его слов, Украина может перенять опыт Израиля, когда страна живет в формате замороженного конфликта.

"Но я хочу сказать, что мы едем с верой и желанием договориться", – подчеркнул Ермак.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также помощник Зеленского добавил, что на "нормандском саммите" будут обсуждать прекращение огня и обмен пленными.

"Мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку наших партнеров, а также наших партнеров со стороны Великобритании, США, ЕС, Канады. Поэтому, сидя за столом переговоров, мы будем чувствовать, что миллионы во многих странах ожидают завершения войны в Украине и долгожданного мира. Последние несколько недель мы проводим постоянные консультации с нашими партнерами, поэтому могу заверить, что у нас есть согласованная позиция и полная поддержка… Мы не остановимся, пока каждый украинец не вернется домой", – сообщил Ермак.

Кроме того, Ермак заявил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Великобритания
Теги
Офис президента нормандский формат Донбасс
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фил филька
фил филька
оказывается план б это приднестровье 2.0. доигрались упоротые. еще один кусок отвалился от ваших скачек.
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tosirova tossika
tosirova tossika
освобождайте Донецку и Луганскую области и стройте себе селяне шо захотите !
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Яцинюка лучше пригласите стену строить , он уже одну построил с Россией ))) . Да нерабы ?!
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