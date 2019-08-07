Хрипел и кашлял: появилось видео с больным Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский охрип и закашлялся, выступая на брифинге относительно обострения ситуации на Донбассе в среду, 7 августа. Позже он признался, что это из-за болезни.

Видео, на котором можно расслышать нездоровый хрип главы государства, появилось в сети. Так, присутствующие на совместном брифинге президента с главой Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина", журналисты обратили внимание на слишком хриплый, нежели обычно, голос Зеленского. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Зеленский заболел Obozrevatel

Во время выступления глава государства кашлял и вскоре прервал речь, извинившись за это перед присутствующими.

"Извините, я заболел!" — сказал Зеленский.

Позже он продолжил отвечать на вопросы журналистов, при этом периодически его голос звучал еле слышно из-за болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 августа созвал срочное совещание с силовиками.

Причиной стала атака террористов 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которой погибли четверо украинских военных.

По итогам встречи глава государства заявил, что провел срочные переговоры с президентом России Владимиром Путиным утром 7 августа.

Кроме этого, он добавил, что намерен поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

После брифинга Зеленский отправился в Турцию. Там у него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, представителями украинской и крымскотатарской общин.

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