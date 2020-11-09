Зеленский и Ермак заболели коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

"К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского позитивный тест на коронавирус. Глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут инструменты и оборудование для связи", – сказано в сообщении.

На своей странице в Facebook, президент отметил, что у него температура 37,5.

"Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" – подчеркнул Зеленский.

Также отмечается, что руководитель ОП, его заместители и сотрудники Офиса сдают ПЦР-тесты регулярно. Юлия Ковалив уже получила негативный тест и продолжит работу в обычном режиме.

При этом болезнь подтвердилась у главы Офиса президента Андрея Ермака. Он также будет работать удаленно на самоизоляции.

Telegram Офиса президента.

Facebook Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заболел министр финансов Сергей Марченко. Он находится на больничном.