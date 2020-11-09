Зеленский и Ермак заболели коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него заразился и глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

"К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского позитивный тест на коронавирус. Глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут инструменты и оборудование для связи", – сказано в сообщении.

На своей странице в Facebook, президент отметил, что у него температура 37,5.

"Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" – подчеркнул Зеленский.

Также отмечается, что руководитель ОП, его заместители и сотрудники Офиса сдают ПЦР-тесты регулярно. Юлия Ковалив уже получила негативный тест и продолжит работу в обычном режиме.

При этом болезнь подтвердилась у главы Офиса президента Андрея Ермака. Он также будет работать удаленно на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заболел министр финансов Сергей Марченко. Он находится на больничном.