"Зеленский – за": Сивохо прокомментировал нашумевшую инициативу по Донбассу

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо намерен продолжать реализацию "Национальной платформы единства и примирения".

Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ в пятницу, 13 марта, комментируя стычки, из-за которых было сорвано мероприятие.

Сивохо заявил, что его платформа не зависит от органов власти, однако инициатива нашла поддержку со стороны президента Владимира Зеленского.

"Президент ясно озвучивает свои месседжи. Мы не привязываем платформу, она не фонд, не привязана ни к какой властной структуре. Все, кто соберется под зонтик этой платформы, потом решат, какой она должна быть.

Эта платформа не подчиняется СНБО. Президент Зеленский абсолютно за все инициативы, которые ведут к миру. Я рад, что не ошибаюсь в этом человеке", – рассказал Сивохо.

Зеленский и Сивохо соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир;

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников;

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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