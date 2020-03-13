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14 марта • обновлено в 01:37
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"Зеленский – за": Сивохо прокомментировал нашумевшую инициативу по Донбассу

1.9т
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо намерен продолжать реализацию "Национальной платформы единства и примирения".

Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ в пятницу, 13 марта, комментируя стычки, из-за которых было сорвано мероприятие.

Сивохо заявил, что его платформа не зависит от органов власти, однако инициатива нашла поддержку со стороны президента Владимира Зеленского.

"Президент ясно озвучивает свои месседжи. Мы не привязываем платформу, она не фонд, не привязана ни к какой властной структуре. Все, кто соберется под зонтик этой платформы, потом решат, какой она должна быть.

Эта платформа не подчиняется СНБО. Президент Зеленский абсолютно за все инициативы, которые ведут к миру. Я рад, что не ошибаюсь в этом человеке", – рассказал Сивохо.

Зеленский и Сивохо

Зеленский и Сивохо

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Сивохо
Место
Украина
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