Зеленский за год выполнил 8 обещаний из 43, еще 4 – провалил

Кирилл Лютый Политика 22:32, 12.10.2020 Обновлено: 23:24, 12.10.2020

Президент Владимир Зеленский в течение последнего года из 43 обещаний выполнил восемь, еще четыре – провалил, а остальные находятся на разных этапах реализации.

Как передает "Слово и дело", речь идет об обещаниях, которые глава государства озвучил 10 октября 2019 года во время общения с журналистами на пресс-марафоне.

Проваленные обещания:

  • Президент обещал, что будет поднимать вопрос оккупации Крыма во время переговоров лидеров "нормандской" четверки. Но после встречи в Париже Зеленский пояснил, что для этого не хватило времени.

  • Также Зеленский пообещал встретиться с митингующими представителями ФЛП до подписания законопроектов №1073 и №1053 относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Но спустя неделю после обещания документы были подписаны президентом, а встреча так и не состоялась.

  • Зеленский заверял, что лицензию на открытие казино в пятизвездочных отелях будут продавать на конкурсах "очень дорого". Но в тексте принятого закона нет термина "конкурс", но есть "лицензия", получение которой основано на соответствии требованиям, а не на соревновании соискателей, то есть не на конкурсном отборе.

  • Также Зеленский обещал, что изменения по запуску рынка земли будут внесены в законодательство до 1 декабря 2019 года, но тогда его "забросали" несколькими тысячами правок, и Рада смогла принять закон лишь 21 марта.

Выполненные обещания:

  • Президент выполнил обещание ввести кредитные льготы на жилье для ветеранов АТО и ООС.

  • Зеленский обещал внести в Раду законопроект о предоставлении этническим украинцам "частичного гражданства" и сдержал слово, зарегистрировав законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

  • Прозвучало обещание об деолигархизации СМИ. Зеленский хотел, чтобы их владельцы не могли влиять на политику. Обещание посчитали выполненным, поскольку 27 декабря "слуги" внесли в парламент законопроект "О медиа".

  • В вопросе ПриватБанка Зеленский заверил, что будет защищать исключительно интересы государства, и пообещал, что банк не вернется в частную собственность к бывшим владельцам. Рада поспособствовала, чтобы сделать невозможным отмену решения о национализации или ликвидации банка, а также возвращение несправедливой компенсации из бюджета.

  • Президент обещал, что уволит кого-либо из своей команды, если кто-то нарушит закон. Одно увольнение уже было: правоохранители задержали главу Кировоградской обладминистрации Андрея Балоня на вымогательстве денег, после чего он был уволен со своей должности.

  • Также президент заверял, что Валерия Хорошковского не назначат на какую-либо должность. Официальных должностей у него так и не было.

  • Еще Зеленский дал два инфраструктурных обещания: инициировать ремонт Варваровского моста в Николаеве и начать строительство аэропорта в Днепре с 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, накануне во время интервью Зеленский рассмеялся из-за слов о том, что потерял доверие большинства украинцев.

Журналист напомнил украинскому гаранту, что поддержка 73%, с которой он победил на выборах во втором туре, превратилась в 35%. Президент рассказал, что не переживает об утрате рейтингов. По мнению Зеленского, те, кто доверял ему раньше, мнение не изменили.

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