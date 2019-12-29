Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал, почему согласился передать террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Во время брифинга в аэропорту "Борисполь" Зеленский заявил, что это был "его выбор" и пообещал завершить дело расследований на Майдане. Об этом OBOZREVATEL сообщает с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что это было сложным политическим решением. Украинцев, которых освободили из плена, Зеленский назвал героями.

"Если бы у меня было 100 беркутовцев и предложили одного разведчика, я бы отдал им 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский.

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

Как OBOZREVATEL писал ранее, Бутусов заявил о том, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, где планируют передать террористам бывших бойцов спецподразделения "Беркут", станет признанием России в массовых убийствах на Майдане и исключит возможность найти исполнителей резонансного преступления.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!