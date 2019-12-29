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29 декабря • обновлено в 22:36
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Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал, почему согласился передать террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Во время брифинга в аэропорту "Борисполь" Зеленский заявил, что это был "его выбор" и пообещал завершить дело расследований на Майдане. Об этом OBOZREVATEL сообщает с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что это было сложным политическим решением. Украинцев, которых освободили из плена, Зеленский назвал героями.

"Если бы у меня было 100 беркутовцев и предложили одного разведчика, я бы отдал им 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский.

Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

OBOZREVATEL

Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

OBOZREVATEL

Новости
Дома! Появились первые фото освобожденных из плена украинцев в "Борисполе"
Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

OBOZREVATEL

Зеленский: я бы обменял 100 беркутовцев на одного разведчика!

OBOZREVATEL

Как OBOZREVATEL писал ранее, Бутусов заявил о том, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, где планируют передать террористам бывших бойцов спецподразделения "Беркут", станет признанием России в массовых убийствах на Майдане и исключит возможность найти исполнителей резонансного преступления.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Согласен...лучше один Герой, чем 100 убл*дков
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