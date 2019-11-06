Зеленский взял себе в советники американского адвоката: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении еще одного внештатного советника – Эндрю Романа Мака.

Соответствующий документ №807 был опубликован на сайте главы государства во вторник, 5 ноября. "Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)", – сказано в указе.

Эндрю Роман Мак "24"

СМИ узнали, что Мак родился в Нью-Йорке, а свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. Кроме английского, свободно владеет русским и украинским языками. В 2010 году издание Kyiv Post поместило его фамилию в список самых влиятельных эмигрантов в Украине. В то время Мак работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.

В 2002 году он был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

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