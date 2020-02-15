Зеленский "взорвал" зал в Мюнхене шуткой об импичменте Трампа и Украине. Фото и видео

Украинский президент Владимир Зеленский пошутил, отвечая на вопрос об импичменте своего американского коллеги Дональда Трампа и политической ситуации в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Журналистка Кристиан Аманпур, которая выступает модератором на конференции, спросила о том, насколько ситуация с импичментом в США повлияла на главные задачи Зеленского в его стране, в частности, с возвращением заложников (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Зеленский пошутил об импичменте Трампа и Украина In Time Ukraine

"Я ждал этот вопрос. Меня часто спрашивают об импичменте по всему миру. В моей прошлой жизни, прошлой профессии, когда я был продюсером, сценаристом, актером, я мечтал получить “Оскар”. Хотел быть популярным в США. А теперь я очень популярный в Соединенных Штатах", – ответил Зеленский.

Все присутствующие в зале "взорвались" смехом и начали аплодировать президенту Украины.

Реакция зала на шутку Зеленского In Time Ukraine

Реакция модератора на шутку Зеленского In Time Ukraine

Зеленский добавил, что он не хотел себе такой популярности. "Я этого не хотел… такой популярности. Но если это поможет Украине, я даже готов второй раз поговорить с господином Трампом", – сказал президент.

Зеленский пошутил об импичменте Трампа и Украина In Time Ukraine

Зеленский пошутил об импичменте Трампа и Украина In Time Ukraine

Глава государства уточнил, что между Украиной и США сложились хорошие отношения, поблагодарив и политиков, и американцев за поддержку.

"Я хочу поблагодарить всех, кто к этому приложил свои усилия. И президента, и сенаторов, и конгрессменов, простых американцев. За ту поддержку, которую они предоставляют Украине, особенно сейчас, во время войны. Я хочу поаплодировать каждому американцу. Помогайте больше", – сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, время беседы с модератором у президента Украины произошел конфуз.

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