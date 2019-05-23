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Зеленский взорвал зал роботом-собакой и удивленным Ляшко: видео курьезного момента

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum 2019 в Киеве продемонстрировал несколько кадров, которые, по его мнению, отражают сегодняшнюю реальность в Украине.

В частности, он показал на экране одну из последних разработок в сфере роботостроительства – робота-собаку. Он двигается, преодолевая препятствия. За этим кадром последовала картинка с нардепами (среди них – лидер РПЛ Олег Ляшко). (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот в этом мире, вот эти чиновники, посмотрите", – сказал Зеленский. После этого в зале послышались аплодисменты и смех.

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Владимир Зеленский на iForum 2019

Владимир Зеленский на iForum 2019

Скриншот с видео

После этого президент подчеркнул, что эти люди могут привести Украину к плачевной реальности.

Робот-собака

Робот-собака

Скриншот с видео

Нардепы

Нардепы

Скриншот с видео

В частности, в качестве показательного примера такового был использован скриншот новости на российском сайте, в которой говорилось, что депутаты Госдумы РФ хотят вернуть Россию к старому летоисчислению.

Госдума РФ

Госдума РФ

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Зеленский выступил на конференции iForum, где рассказал о новшествах, которые планирует внедрять в стране. Например, он хочет отказаться от рамок-металлодетекторов на массовых мероприятиях и готов заменить их на альтернативу, которую ему предложат. К присутствующим на мероприятии он обращался в свойственной ему шутливой манере и без официоза. Примечательно, что говорил Зеленский на русском языке.

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Персоны
Владимир ЗеленскийОлег Ляшко
Место
Украина
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Клоун. Занавес!
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2
1
CARGO 100
CARGO 100
Собачек показывает ...
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3
1
Борисс Робот
Борисс Робот
CARGO 100, а должен был уже лететь с птицами...??? или по карпатским лесам на коне с обнаженным торсом...???
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