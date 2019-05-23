Зеленский взорвал зал роботом-собакой и удивленным Ляшко: видео курьезного момента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum 2019 в Киеве продемонстрировал несколько кадров, которые, по его мнению, отражают сегодняшнюю реальность в Украине.

В частности, он показал на экране одну из последних разработок в сфере роботостроительства – робота-собаку. Он двигается, преодолевая препятствия. За этим кадром последовала картинка с нардепами (среди них – лидер РПЛ Олег Ляшко). (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот в этом мире, вот эти чиновники, посмотрите", – сказал Зеленский. После этого в зале послышались аплодисменты и смех.

Владимир Зеленский на iForum 2019 Скриншот с видео

После этого президент подчеркнул, что эти люди могут привести Украину к плачевной реальности.

Робот-собака Скриншот с видео

Нардепы Скриншот с видео

В частности, в качестве показательного примера такового был использован скриншот новости на российском сайте, в которой говорилось, что депутаты Госдумы РФ хотят вернуть Россию к старому летоисчислению.

Госдума РФ Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Зеленский выступил на конференции iForum, где рассказал о новшествах, которые планирует внедрять в стране. Например, он хочет отказаться от рамок-металлодетекторов на массовых мероприятиях и готов заменить их на альтернативу, которую ему предложат. К присутствующим на мероприятии он обращался в свойственной ему шутливой манере и без официоза. Примечательно, что говорил Зеленский на русском языке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!