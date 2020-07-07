Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения Содружества независимых государств о финансовой разведке.

Об этом сказано на сайте главы государства. Подпись под указом президент поставил во вторник, 7 июля.

"Выйти из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества независимых государств, подписанного 5 декабря 2012 в г. Ашхабад", – написано в сообщении.

Президент также поручил министерству иностранных дел сообщить об этом решении Украины остальным странам-участницам соглашения.

Зеленский вывел Украину из соглашения СНГ о финансовой разведке

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС, поскольку разделяет европейские ценности и принципы.