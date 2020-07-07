Зеленский вывел Украину из соглашения СНГ о финансовой разведке
Владимир Зеленский. Источник фото - сайт президента Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения Содружества независимых государств о финансовой разведке.
Об этом сказано на сайте главы государства. Подпись под указом президент поставил во вторник, 7 июля.
"Выйти из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества независимых государств, подписанного 5 декабря 2012 в г. Ашхабад", – написано в сообщении.
Президент также поручил министерству иностранных дел сообщить об этом решении Украины остальным странам-участницам соглашения.
Зеленский вывел Украину из соглашения СНГ о финансовой разведке
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС, поскольку разделяет европейские ценности и принципы.