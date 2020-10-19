Зеленский выступит с ежегодным посланием перед Радой: о чем будет говорить

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой с традиционным ежегодным посланием, где ответит на вопросы, которые ставят депутаты и общество.

Об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов заявил первый заместитель главы ВРУ, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

По его словам, запланированное послание главы государства к парламенту будет происходить "в полном соответствии с регламентом Рады".

В частности, в обращении Зеленского будут обозначены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также прозвучат ответы "на многие вопросы, которые ставят особенно в последнее время".

Отметим, что послание президента продлится около часа. Спикер парламента Дмитрий Разумков добавил, что кроме обращения главы государства, ВРУ предложит заслушать и министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщал OBOZREVATEL, вынесение послания Владимира Зеленского к Раде предстояло еще в апреле, однако мероприятие было отложено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.