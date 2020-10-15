Зеленский выступит перед Радой с ежегодным посланием

Во вторник, 20 октября, Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой Украины с традиционным ежегодным посланием.

В нем глава государства определит стратегические направления развития Украины, рассказала "РБК-Украина" пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что оглашение упомянутого послания должно было состояться еще в апреле, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом мероприятие было отложено.

Но 20 октября украинский парламент будет работать в обычном режиме, поэтому президент посетит его.

Напомним, из-за вспышки заболевания COVID-19 на совещании глав фракций в конце сентября было принято решение отменить пленарные заседания на 1 и 2 октября, а также всю следующую пленарную неделю после указанных дат.

Поэтому украинский парламент соберется только 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября президент Зеленский подписал указ "О Стратегии национальной безопасности Украины". Документ регламентирует основные направления государственной политики в этой области.