Зеленский выступил в КСУ и спешно покинул зал: что сказал. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Конституционного суда Украины, который во вторник, 11 июня, рассматривает конституционность указа о роспуске Верховной Рады.

После короткой речи он покинул здание суда, оставив там своего представителя. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана).

"Высокий суд, ваша честь, спасибо за то, что меня пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно президент вызывал судей к себе. Но сегодня я тут, чем выражаю свое уважение к Конституционному суду как институции и лично к каждому из вас. Не мне рассказывать вам про дух и букву закона. Я уверен, что решение о роспуске Рады отвечает этим критериям", — заявил Зеленский.

Он добавил, что уровень доверия к нынешнему созыву — 4%.

"Люди уверены, что обжалование этого закона — лишь попытка депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла и неприкосновенность", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что позиция его команды несомненна и безупречна.

"Это докажет мой представитель Федор Вениславский. Сам с вашего разрешения покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имела влияние на судей и решение было принято под давлением", — подытожил Зеленский и покинул зал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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