Зеленский выступил с заявлением о катастрофе MH17: о роли России промолчал

Зеленский выступил с заявлением по случаю шестой годовщины катастрофы MH17.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбивания российскими террористами малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

В результате авиакатастрофы 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Обращение главы государства по поводу трагического события, в котором он не упомянул о причастности к нему России, опубликовано в его Telegram-канале.

"Шесть лет назад случилась страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек – все пассажиры и весь экипаж", – говорится в обращении.

В нем президент отметил, что с начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежный международный партнер, заинтересованный в установлении истины.

"Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети и друзья погибли в авиакатастрофе МН17.

"Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", – подытожил президент.

Обращение президента (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, следствие по делу о сбивания летом 2014 года малайзийского Boeing 777 рейса MH17 практически подошло к концу и вина России в том, что случилось, уже доказана. Но как и 17 июля 2014-го, так и практически накануне суда РФ всячески пытается избежать ответственности за содеянное.