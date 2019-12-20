"Давайте оставаться людьми": Зеленский выступил перед "слугами народа". Первое видео корпоратива

На новогоднем корпоративе партии "Слуга народа", который в пятницу, 20 декабря, устроили в ресторане "CHI", перед народными депутатами выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал один из участников мероприятия, пишет "Украинская правда" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий – крысы, но давайте оставаться людьми", – поделился нардеп.

Зеленский выступил на корпоративе "Слуги народа" Facebook Елены Мошенец

Кроме того, стало известно, что на праздник приехали премьер-министр Алексей Гончарук и министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет и Владимир Бородянский.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", – рассказал один из депутатов, который не захотел быть названным.

Кроме того, появились и первые кадры с вечеринки. Народный депутат Елена Мошенец показала фото с Зеленским в Facebook и написала: "Сил нам в 2020". Она также поделилась видео выступления на корпоративе певицы Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущей праздника "слуг" стала Катя Осадчая, а выступала помимо Кароль также Jerry Heil. На корпоративе планировали провести благотворительный аукцион.

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