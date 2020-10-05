Зеленский выступил на Diia Summit и пообещал убрать бумажную волокиту в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2021 году в нашей стране начнут убирать бумажные документы и вводить цифровые.

Об этом глава государства рассказал на презентации новых проектов "Дія" на Diia Summit в понедельник, 5 октября.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", – пояснил гарант.

Президент Украины Владимир Зеленский Скриншот

При этом Зеленский отметил, что создание цифрового государства – это сложный, важный путь.

"Год назад "государство в смартфоне" было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" пользуются 5 миллионов граждан Украины, это уже точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой современной комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это, делаем это", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что онлайн уже можно получать разрешения от застройщика, регистрировать ФЛП "за 15 минут", регистрировать ребенка в e-малятко, пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, с которым можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

Президент заверил, что всё вышеперечисленное "лишь десятая часть наших крупных планов", потому что "100% услуг будут онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 5 октября стала доступной услуга быстрой регистрации бизнеса с помощью портала электронных услуг и мобильного приложения "Дія".