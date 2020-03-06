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6 марта • обновлено в 21:19
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Зеленский выставил ультиматум Путину по Донбассу: назван срок

15.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский выйдет из "минского процесса", если глава РФ Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год.

Об этом сам Зеленский заявил в интервью The Guardian. Издание уточняет, что полная версия интервью будет обнародована вскоре.

Президент Украины рассказал, что годовой срок для Путина исчисляется с первого саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. "Я не дам пять лет, которые мне предоставили украинцы, на работу с Минским соглашениями. Я не буду этого делать", – сказал он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

"Время идет... Правительство может потратить один год на сделку. В течение этого периода она должна быть реализована. Больше нельзя ждать", – заявил украинский лидер.

Он отметил, что надеется договориться с Путиным, чтобы положить конец войне. В то же время он пригрозил выйти из переговоров за год, если не будет никакого прогресса.

Президент также подчеркнул, что его разговор с Путиным на "нормандской" встрече в Париже имел "несколько эмоциональных аспектов. "Думаю, он меня услышал. У меня было ощущение. Надеюсь, оно не ложное", – сказал Зеленский.

Зеленский также указал на наличие "двух или трех планов" дальнейших действий после выхода из переговоров, но их детали не раскрыл.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Переговоры Зеленского и Путина Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
политика переговоры по Донбассу нормандский формат
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Он Алекс
Он Алекс
Перевозбудились мокши ольгинские, ихнему хозяину плешивому пугабе условие поставили ..:))
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Saharov Andrey
Saharov Andrey
Ех.. Зе такий Зе.. спочатку танки під кремлядь - потім ультиматум. Або економ варіант: накрошити орків тут щоб в риефії невстигали вагони з трунами розгружати. ТІЛЬКИ ТАК
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ультиматумы он Путину ставит, чyчeло. Домашнее задание бегом выполнять! Особый статус Донбасса в Конституцию и разведение войск по всей линии. Иначе с актеришкой даже разговаривать никто не будет.
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