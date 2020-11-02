Зеленский высказался о возвращении судей КСУ после "обновления"

Кирилл Лютый Политика 00:57, 3.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение некоторых судей Конституционного суда на свои должности после обновления состава.

Об этом он сказал вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Президент убежден, что самостоятельная отставка судей КСУ будет самым либеральным путем разрешения кризиса.

"Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров, то они должны уйти в отставку... Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", – рассказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский подчеркнул, что не будет "отступать назад" и не собирается отзывать свой законопроект об увольнении всего состава КСУ. Он заявил, что главе Суда Александру Тупицкому стоит покинуть свой пост, если у него есть достоинство.

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