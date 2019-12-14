"Темп будет нарастать": Зеленский сделал громкое заявление о "турбопеременах" в Украине

С помощью объединения как национальной идеи Украина может "совершить невозможное" и стать динамично развивающейся страной с самым быстрым темпом позитивных изменений в мире.

Такое мнение в колонке для специального выпуска журнала "Новое Время" "Мир в 2020" высказал президент Владимир Зеленский. Его статья называется "Вперед и вверх. О формуле будущего для страны".

Политик подчеркнул, что украинцы выбрали правильное направление – "к современной, европейской стране с рыночной экономикой и сильной демократией".

Владимир Зеленский ТСН

"Но в реальности ходили по заколдованному кругу. То, что начиналось благородными намерениями и красивыми декларациями, заканчивалось договорняками, схемами, ложью политиков, коррупцией и господством монополий. Цикл повторялся каждые четыре-пять лет, а иногда и чаще. Мы теряли силы и мотивацию. Теряли уважение в мире, территории и, самое страшное, теряли людей", – написал украинский глава.

Он высказал уверенность в том, что теперь ситуация изменится. Как подчеркнул Зеленский, "формула будущего для Украины" состоит из пяти составляющих, первый среди которых – мир.

"Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто‑то другой обязаны действовать и добиваться мирных решений", – отметил президент.

Он добавил, что мир – условие важное, но не единственное: "Точно так же нам необходимы эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник – от президента до сельского старосты​​​​​​".

Зеленский также указал на важность реального народовластия, качественной инфраструктуры, инвестиций.

"Можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

В 2020‑м темп перемен будет только нарастать – по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!" – подытожил украинский глава.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time поместил на обложку своего выпуска фото Зеленского с заголовком: "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

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