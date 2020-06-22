Зеленский высказался о мире с Россией и доверии к Путину

Зеленский сказал, что верит в "большую" победу над Путиным

Международное сообщество должно оказать давление на Москву, чтобы она вернула землю, которую отобрала у Украины в 2014 году.

Об этом в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что не имеет времени выбирать, доверять ли президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства назвал усилия, направленные на поиск мира с Россией, "очень каверзными и тяжелыми”.

По его словам, Украине нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе переговоров с Кремлем, хоть они замедлились почти до полной остановки из-за пандемии COVID-19.

В то же время Зеленский заявил о первых “скромных” успехах, имея в виду обмен пленными.

“Может быть, это не такая уж большая победа. Но такие маленькие победы делают возможной большую, для нас это – возвращение всех наших украденных земель. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", – сказал президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новая встреча лидера Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" должна состояться в ближайшие месяцы.