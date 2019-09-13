Зеленский вышел на сцену "Квартала 95" и сплясал с Кошевым: опубликованы видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам "95 Квартала".

Это произошло на закрытой части форума вечером 13 сентября, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Так, "Квартал", который выступал на английском языке, представил в своих номерах пародии на Юлию Тимошенко и самого Зеленского, которого играл новый актер студии.

В один из моментов Зеленский поднялся на сцену, начав также пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.

Зеленський на закритій частині YES-2019 вийшов на сцену до актора ролі Зеленського в 95 Кварталі Юрія Великого. Вони разом обіграли жартівливу сцену перед учасниками форуму.



До речі, актори Кварталу розігруються сцени англійською pic.twitter.com/XQ0yE4OmRi — 24 канал (@24tvua) September 13, 2019

На форумі YES виступає "Вечірній Квартал" — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у "шоу-конкурент", а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився "Санта-Барбару" в дитинстві, потім "Форест Гамп" у юності, тепер "Картковий будинок" pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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