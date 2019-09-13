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13 сентября • обновлено в 23:48
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Зеленский вышел на сцену "Квартала 95" и сплясал с Кошевым: опубликованы видео

9.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам "95 Квартала".

Это произошло на закрытой части форума вечером 13 сентября, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Так, "Квартал", который выступал на английском языке, представил в своих номерах пародии на Юлию Тимошенко и самого Зеленского, которого играл новый актер студии.

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В один из моментов Зеленский поднялся на сцену, начав также пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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Тема
Форум YES
Персоны
Владимир Зеленский Евгений Кошевой Юрий Великий
Место
Украина Киев
Тег
95 Квартал
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...это пипец...было бы смешно.если бы не так печально...на фронте гибнут наши воины...а тут-планы "сепаратного" мира и танцульки...
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