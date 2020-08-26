Зеленский выразил надежду, что украинцы будут гордиться им после президентства

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинцы будут гордиться им после окончания его срока пребывании на должности.

В интервью телеканалу Euronews он сказал, что не намерен скрываться от людей и хочет спокойно ходить по улицам Киева и всей страны, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, – это самый высокий результат", – отметил президент.

Зеленский дал интервью телеканалу Euronews Офис президента Украины

По его словам, на протяжении более чем года пребывания на должности президента он всегда действовал так, чтобы его родным не было за него стыдно

Зеленский также рассказал, что помимо решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.

"Война на востоке – она не останавливается, она не как рабочие дни – пять раз в неделю. Война – она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них нужно находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранено, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", – добавил президент.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть страной, которую пригласят в Европейский Союз, однако это решение остается только за ней.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся