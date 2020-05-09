Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Обращение опубликовала пресс-служба ОПУ. Далее приводим текст полностью:

"Дорогие граждане!

75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем.

Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти.

Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлено Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе.

И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.

И каждый их удар запечатлею в нашем сознании: "Помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы".

Новость дповнюеться ....

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