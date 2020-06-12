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12 июня • обновлено в 17:49
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Зеленский выпустил новый ролик после поездки на Черниговщину

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео о своей рабочей поездке в Черниговскую область.

Ролик глава государства выложил на своей странице в Facebook. При этом гарант выразил желание чаще посещать регион.

"Черниговщина, надеюсь, в будущем видеться чаще. У вас чудесный край, которому нужно дать еще больше благоприятных условий для развития", – говорится в сообщении.

Зеленский в Чернигове

Зеленский в Чернигове

Напомним, что 10 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область. В ходе поездки глава государства посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Черниговский ОЦЕМД и МК) Черниговского облсовета, где продолжается реконструкция в рамках национальной программы "Большая стройка".

Отметим, что Зеленского во время рабочей поездки в Чернигов сопровождал огромный кортеж автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове президент Украины Владимир Зеленский после штрафа за нарушение карантина опубликовал селфи в защитной маске.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Чернигов
Тег
Офис президента
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