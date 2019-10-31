Украина в НАТО: Зеленский выдвинул смелое предложение Альянсу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

Об этом он заявил во время открытия заседания комиссии Украина-НАТО в четверг, 31 октября, в Киеве. На что получил поддержку представителей Североатлантического альянса, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", — сказал Зеленский.

Президент также выразил надежду на обновление и расширение за счет дополнительных проектов Комплексного пакета помощи НАТО, подписанного в 2016 году.

Зеленский выступил с важным заявлением о НАТО

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", — добавил он.

В этом его поддержал генсек Альянса Йенс Столтенберг, отметив, что процесс реформ необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", — сказал он.

По его словам, НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, как это в полной мере должны в принципе делать все стороны конфликта.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта и высоко ценим ваше лидерство. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Североатлантическому совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Позже вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет повторно подавать заявку на получение ПДЧ на заседании Североатлантического совета в Киеве. По его словам, это является техническим, а не политическим вопросом.

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